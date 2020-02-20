Австралийская полиция признала подлинность попавших в Сеть документов по делу MH17

Канберра, 20 февраля. Некоторые документы по делу о крушении рейса MH17, опубликованные накануне платформой Bonanza Media, являются настоящими. Об этом говорится в официальном заявлении пресс-службы федеральной полиции Австралии, оказавшемся в распоряжении ТАСС.

Так, некоторые из распространенных без разрешения материалов являются документами федеральной полиции Австралии, пишет «Ридус».

Ранее платформа Bonanza Media опубликовала четыре документа, которые касаются расследования дела MH17, два из них имеют отношение к австралийской полиции. Один из этих документов представляет собой стенограмму разговора германского независимого репортера Билли Сикса с представителями правоохранительных органов Австралии по поводу очевидцев, которые видели в небе украинские истребители в день крушения MH17, сообщает Infox.ru. Второй документ свидетельствует о том, что практически через 12 месяцев после крушения австралийские специалисты работали с обрезанными поддельными изображениями, которые, как оказалось в итоге, были отредактированы.

В третьем документе нидерландская разведка признала, что не имеет никаких данных о нахождении каких-либо ЗРК «Бук» возле места крушения MH17, указывали «Известия».

Boeing малайзийских авиалиний, следовавший рейсом Амстердам — Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года в Донецкой области. На борту судна находились 298 человек — никто не выжил, сообщала «Газета.ru».