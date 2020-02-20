Шурыгина показала поклонникам грудь и спросила, нужен ли ей силикон

Москва, 20 февраля. Ставшая известной после выхода шоу «Пусть говорят» Диана Шурыгина поделилась планами увеличить грудь с помощью пластики. Об этом она рассказала в Instagram.

По ее словам, она выступает за естественную красоту, но «если немножко хочется что-то подправить или добавить, то почему бы и нет, главное, в меру».

Шурыгина добавила, что о силиконовой груди она думает не первый год.

«Время идет, а я все никак не могу решиться… Думаю, это потому, что мне и так она нравится», — сказала она.

При этом девушка опубликовала откровенное фото, не скрывая свои природные данные. Большинство подписчиков Шурыгиной начали убеждать ее в том, что с грудью у нее все в порядке. Также девушке напомнили о печальном опыте телеведущей Леры Кудрявцевой, которой пришлось удалять лопнувший имплантат у хирурга с риском для жизни.

Ранее Диана Шурыгина на широкую ногу отдохнула с новым возлюбленным, блогером Денисом Ребровым на горнолыжном курорте в Финляндии. Пара остановилась в люксовом отеле Design Hotel Levi, где восемь ночей стоили 210 тысяч рублей. Из номера можно было попасть в спа-зону, где организован отдельный шведский стол. Однако Шурыгина и Ребров предпочитали обедать и ужинать лишь в кафе и ресторанах, средний чек в которых равен 15 тысячам рублей.

Известность Шурыгиной принесло участие в ток-шоу «Пусть говорят». Девушка тогда пожаловалась, что на одной из вечеринок ее изнасиловали. Вина обвиняемого была доказана, однако с условием решения суда по апелляции и условно-досрочным освобождением он провел под стражей менее двух лет.