Сенсационный тандем Блумберг—Клинтон на президентских выборах в США: возможности и риски 

Президентская гонка в Соединенных Штатах, похоже, и на этот раз не обойдется без сенсации. Только четыре года назад сенсацией стал нынешний хозяин Белого дома Дональд Трамп, а сейчас на эту роль претендует главная фаворитка и неудачница прошлых выборов Хиллари Клинтон, которая на этот раз согласилась выступить напарницей мультимиллиардера Майкла Блумберга.

Создание такого альянса в нынешней политической ситуации абсолютно логично: тягомотина в стане «синих» с разделом по 23/22/18/15 процентов голосов между четырьмя разными кандидатами-демократами грозила стать вечной и показывала, что в «фокус ожиданий» даже своих избирателей никто из этих кандидатов не попадает, а уж на реального соперника Трампу — «не тянет» тем более.

Джозеф Байден, прямой ставленник финансовой мафии «глубинного государства», был отыгран, когда всплыло его участие в разного рода аферах на Украине и в последующей отчаянной попытке импичмента. Берни Сандерс, несмотря на растущую популярность, все-таки остается для Америки «левым маргиналом». Пит Буттиджич — чересчур дутая и ситуативная фигура, великолепный по совокупности своих электоральных данных (военный, христианин, гей и т.д.) «мистер Никто» или, еще вернее, аватар анекдотического «Гиви Моисеевича Чингачгука». Остальные кандидатки от «партии осла», типа Элизабет Уоррен или Эми Клобушар, — не более чем бледные тени «великой и ужасной» Хиллари.

Майкл Блумберг в этой тягомотине не участвовал и «первые ходы» — кокусы в Айове и праймериз в Нью-Гемпшире — пропускал, утверждая, что они ничего не решают. А сам, как теперь выясняется, был занят переговорами с «кланом Клинтонов», в ходе которых утрясались условия создания нового политического тандема. Если такой тандем, в конце концов, будет официально оформлен и выйдет на предвыборную сцену, то для демократов, особенно для их партийного руководства, это как раз «то, что доктор прописал».

Конечно, эффективность связки Майкл Блумберг—Хиллари Клинтон должна пройти проверку на внутрипартийном уровне, но есть все основания полагать, что уже после «супервторника» 3 марта серьезных соперников среди демократов у этой «сладкой парочки» не останется. Возможно, до последнего, до партийного съезда, как и в 2016 году, еще будет сопротивляться Сандерс, но с ним «цена вопроса» известна заранее.

В конце концов, не так давно почти 66 миллионов американских избирателей проголосовали не за кого-то еще, а персонально за Хиллари, и часть этого гигантского электорального ресурса — согласно предварительным оценкам, в промежутке от половины до двух третей — до сих пор ее поддерживает. Тем более многие из этих людей в течение последних трех лет не только одобряли борьбу против Трампа как 45-го президента США, но и лично участвовали в разных протестных акциях. Они политически отмобилизованы и горят желанием взять реванш, то есть, по их мнению, «восстановить справедливость», якобы попранную в ноябре 2016 года. Если президентская кампания Блумберга получит этот уникальный ресурс, его шансы поднимутся до максимума.

Но для победы на президентских выборах 3 ноября 2020 года этого максимума все равно может не хватить. И не только потому, что Дональд Трамп за первый президентский срок в целом значительно упрочил свои позиции, а доверие к нему в американском обществе сильно выросло. И не только потому, что Блумбергу совсем недавно, 14 февраля, «стукнуло» 78 лет, а никакие деньги, никакие голоса избирателей не сделают его ни на год моложе. И не только потому, что одному мультимиллиардеру (Блумбергу) придется биться с другим мультимиллиардером (Трампом) за WASP-электорат — то есть, на чужом поле, а его напарница будет знаменем для всех остальных сторонников Демократической партии, чья численность едва ли не на порядок превышает численность тех, кто мог пойти за одним только Блумбергом.

Главная проблема здесь заключается в том, что Хиллари вряд ли хочет быть вице-президентом Америки. Она хочет быть президентом. И если такая перспектива, пусть даже самая призрачная, у нее появится, можно предполагать, что бывшая «первая леди» и бывшая госсекретарь Соединенных Штатов не остановится ни перед чем. Не зря же к ней «намертво приклеилась» кличка «Киллари» (от англ. «kill» — убивать).

В любом случае теперь Трампу будет противостоять его демократический «зеркальный двойник» (и старый личный друг), да еще и с мисс Клинтон за плечами, а в нынешних выборах американского президента появляется даже не одна интрига, а целый клубок взаимосвязанных интриг, за которыми будет интересно и в некотором смысле даже поучительно наблюдать.