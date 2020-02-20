Сервис Okko эксклюзивно покажет самый кассовый российский фильм

Москва, 20 февраля. Онлайн-кинотеатр Okko выкупил эксклюзивные права на показ российской комедии «Холоп», которая оказалась самым кассовым российским фильмом.

Примечательно, что фильм можно будет посмотреть уже 27 февраля, то есть, до завершения кинопроката. В течение месяца картина будет доступна по транзакционной модели, а после откроется по подписке в Okko и на Start.

«Мы рады представить комедию «Холоп» в Okko. Без сомнения, это одна из главных российских премьер за много лет. Мы с Okko гордимся тем, что продолжаем менять индустрию и предлагать зрителям эксклюзивный контент», — отметила генеральный продюсер Okko Entertainment Софья Квашилава.

Напомним, что фильм «Холоп» оказался самым кассовым за всю историю отечественного проката. Лента Клима Шипенко в России и странах СНГ собрала более 3 млрд рублей. Сюжет строится вокруг молодого «мажора», роль которого исполнил Милош Бикович. После аварии он попадает в прошлое — Россию XIX века. Однако на деле оказывается, что «прошлое» — декорация, которую организовали родители молодого человека, чтобы перевоспитать сына. В искусственным образом сформированном окружении он становится простым холопом, учится на своих ошибках и «превращается» в достойного и хорошего парня.

В комедии также снимались известные российские актеры, в том числе Иван Охлобыстин, Александра Бортич, Александр Самойленко, Мария Миронова, Олег Комаров.