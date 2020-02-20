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Не испугавшийся коронавируса Витас дал концерты в Китае

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Не испугавшийся коронавируса Витас дал концерты в Китае

Москва, 20 февраля. Популярный певец Витас дал в Китае несколько концертов, не побоявшись вспышки пневмонии, вызванной новым типом коронавируса.

Звезда часто радует своих азиатских фанатов концертами, и этот год не стал исключением. Несмотря на эпидемию, Витас дал большие концерты в нескольких городах Китая, сообщает Teleprogramma.pro.

Более того, 41-летний артист общался с поклонниками, проводил автограф-сессии и фотографировался с фанатами. Исполнитель активно контактировал с китайскими поклонниками, не воспользовавшись даже защитной маской.

Артист, говоря о коронавирусе, заявил, что инфекция существует и посоветовал всем быть осторожными.

Витас пользуется большой популярностью в Китае. В 2009 году ему было присвоено звание народного артиста КНР, а в Шанхае в честь исполнителя установлен памятник.  

В конце прошлого года в китайском городе Ухань зафиксировали неизвестную инфекции. Позднее выяснилось, что она была спровоцирована новым типом коронавируса, отметила Deita.ru. По последним данным, число зараженных в Китае превысило 57 тысяч человек, умерли 2004 человек. Инфекция уже распространилась за пределы Китая, указал Infox.ru. Как сообщили во Всемирной организации здравоохранения, первые образцы вакцины будут созданы через полтора года.  

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Источник: Teleprogramma.pro
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