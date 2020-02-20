Инициатива КПРФ об амнистии фигурантов «московского дела» приведет страну к хаосу

Москва, 20 февраля. Законопроект депутата КПРФ Сергея Шаргунова об амнистии участников митингов в столице перед выборами в Мосгордуму создает опасную для государства ситуацию. Об этом заявил генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

Накануне представитель фракции КПРФ внес на рассмотрение в Госдуму проект постановления, которое предусматривает амнистию для рада осужденных в связи с 75-летием Победы.

Шаргунов предложил полностью освободить от наказания осужденных по ряду частей статьи 212 УК РФ («Массовые беспорядки») и по части 1 статьи 212 УК РФ — нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования.

В комментарии ФБА «Экономика сегодня» Журавлев назвал инициативу депутата об амнистии фигурантов «московского дела» нонсенсом, отметив, что тот освобождает от ответственности не только участников московских митингов, но и тех, кто отбывает наказание за более серьезные статьи.

«И создает тем самым опасные, на мой взгляд, предпосылки в государстве. Амнистии по массовым беспорядкам и нападениям на сотрудников правопорядка не может быть в принципе. Наоборот, наказания на Западе по этим статьям куда жестче, чем в России», — заявил эксперт.

Журавлев считает, что в своем проекте Шаргунов указал именно те статьи, которые «должны демонстрировать истинную твердость государства в сохранении общественного порядка», поскольку стремится одновременно угодить конкретной части своего электората и «закрыть вопрос» с московскими протестами.

По мнению специалиста, эта инициатива приведет не к положительным последствиям, а к хаосу. Кроме того, продемонстрирует «слабость» государственных властей.

«Если закон будет применяться избирательно, а зачинщики и участники массовых беспорядков почувствуют безнаказанность, то через некоторое время закона не станет, и завтра на улицах окажутся люди, которые станут проверять государство на прочность. Одни будут делать это, как они выражаются, «по приколу», а другие — за деньги. Любое покушение на общественный порядок должно жестко и показательно пресекаться», — констатировал Журавлев.

Эксперт выразил мнение, что создание прецедента безнаказанности для ответственных за массовые беспорядки будет поощрять их новую организацию.