Изобретатель функций «копировать» и «вставить» Теслер скончался в США

Нью-Йорк, 20 февраля. Американский информатик Ларри Теслер, благодаря которому появился набор компьютерных функций «вырезать», «копировать», «вставить», скончался в возрасте 74 лет. Об этом говорится в сообщении компании Xerox, где он работал.

Специалист в области взаимодействия человека и компьютера ушел из жизни в понедельник в США, но известно об этом стало только сейчас.

Информатику Теслер изучал в Стэнфордском университете, а после некоторое время трудился в его лаборатории искусственного интеллекта.

На работу в Xerox PARC изобретатель поступил в 1973 году, где оставался до 1980 года. Теслеру доверили процессоры Gypsy и Smalltalk. Информатик работал также в Apple Computer, Amazon и Yahoo!, фактически ввел в оборот комбинацию клавиш Ctrl+C, Ctrl+V.

