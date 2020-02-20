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Изобретатель функций «копировать» и «вставить» Теслер скончался в США

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Изобретатель функций «копировать» и «вставить» Теслер скончался в США

Нью-Йорк, 20 февраля. Американский информатик Ларри Теслер, благодаря которому появился набор компьютерных функций «вырезать», «копировать», «вставить», скончался в возрасте 74 лет. Об этом говорится в сообщении компании Xerox, где он работал.

Специалист в области взаимодействия человека и компьютера ушел из жизни в понедельник в США, но известно об этом стало только сейчас.

«Ваш рабочий день стал легче благодаря его революционным идеям», — отметили представители компании Xerox, обращаясь к подписчикам.

Информатику Теслер изучал в Стэнфордском университете, а после некоторое время трудился в его лаборатории искусственного интеллекта.

На работу в Xerox PARC изобретатель поступил в 1973 году, где оставался до 1980 года. Теслеру доверили процессоры Gypsy и Smalltalk. Информатик работал также в Apple Computer, Amazon и Yahoo!, фактически ввел в оборот комбинацию клавиш Ctrl+C, Ctrl+V.

Ранее стало известно о смерти британского актера театра и кино Джона Шрэпнела после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Артист известен зрителю по работе в таких фильмах, как «Гладиатор», «Троя», «Золотой век».

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Источник: Twitter компании Xerox
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