Москва, 20 февраля. Российская певица Алла Пугачева удивила своих поклонников своей «обновленной» внешностью. Артистка выложила в социальной сети в Instagram фотографию со встречи с друзьями на пресс-показе мюзикла «Шахматы».

На новой фотографии Пугачева запечатлена с Тимом Райсом и Анатолием Карповым. Подписчики заявили, что 70-летняя певица внезапно помолодела. По их словам, теперь ей можно дать 40 лет. Фанаты пришли в восторг от фотографии Пугачевой с «обновленной» внешностью.

«Удивительная женщина!» — написали поклонники в комментариях. «Вы на их фоне девочка!» — оставила комментарий natusia656.

При этом некоторые хейтеры уточнили, что, как бы не хотела, примадонна не сможет скрыть свой возраст.

Напомним, ранее Пугачеву заподозрили в интрижке с молодым любовником. Отцом 6-летнего сына Аллы Пугачевой Гарри Галкина может быть молодой исполнитель Майк Мироненко. Об этом пишет Telegram-канал «НеМалахов», отмечая сходство 32-летнего певца с наследником Примадонны. В СМИ считают, что сын знаменитости и ее супруга, известного телеведущего и шоумена Максима Галкина растет копией Мироненко, и следовательно, может являться его ребенком.

Канал отмечает, что в 2006 году, когда у Пугачевой на протяжении нескольких лет длился роман с Галкиным, и пара год жила вместе, звезда российской эстрады путешествовала с юным исполнителем в большом гастрольном туре по России и странам СНГ. «НеМалахов» уточняет, что в том же году Пугачева вместе с Мироненко появилась на «Славянском базаре в Витебске», и тогда многие заподозрили, что между между артистами может быть интрижка.