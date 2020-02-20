Путин и Эрдоган могут провести встречу из-за обострения ситуации в Идлибе

Анкара, 20 февраля. Президент России Владимир Путин и турецкий глава Реджеп Тайип Эрдоган могут провести встречу в связи с обострением ситуации в сирийском Идлибе. Об этом заявил журналистам в четверг министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Он отметил, что Анкара планирует усилить контакты с Москвой для урегулирования ситуации в Идлибе.

«Стороны ведут работу по согласованию даты саммита. Как только между тремя странами будет достигнуто соглашение, дата саммита будет оглашена общественности», — подчеркнул турецкий министр.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва на встрече с турецкой делегацией не выдвигала новых требований по ситуации в сирийской провинции Идлиб. Российский министр рассказал, как прошли двусторонние консультации в российской столице 17-18 февраля. По словам руководителя внешнеполитического ведомства, стороны не достигли единого мнения касательно того, как выполнять договоренности Путина и Эрдогана по Идлибу.

Обстановка в Идлибской зоне деэскалации в последнее время значительно обострилась из-за агрессивных действий террористов. Правительственная армия Башара Асада была вынуждена вернуться к операции против боевиков, которые увеличили боевую активность.

Россия и Турция ранее договорились вести борьбу с терроризмом и направлять усилия на урегулирование ситуации в указанном регионе. Путин и Эрдоган на сочинской встрече в 2018 году приняли решение о создании демилитаризованной зоны. Анкара взяла на себя обязательство провести разграничение боевиков и обеспечить соблюдение перемирия, но фактически стала поддерживать боевиков.

Напомним, 3 февраля Генштаб Турции без уведомления российской стороны совершил передвижения внутри этого района, в результате турецкие военные попали под огонь сирийских солдат, открытый по террористам. В результате погибли четыре военнослужащих, еще девять получили ранения. Через неделю ситуация повторилась — турецкая армия потеряла пятерых солдат, еще пятеро были ранены.