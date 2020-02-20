Два японских чиновника заразились коронавирусом на лайнере Diamond Princess

Токио, 20 февраля. Два японских чиновника заразились коронавирусом, побывав на борту круизного лайнера Diamond Princess. Об этом в четверг сообщает Министерство здравоохранения Японии.

Один из заразившихся — сотрудник Минздрава, второй — сотрудник секретариата правительства. Отметим, что коронавирус выявлен более, чем у 600 пассажиров лайнера, однако в половине случаев болезнь протекает без всяких симптомов. Два пассажира, пожилых японских граждан, скончались. Суммарно в Японии от коронавируса погибло три человека. Накануне местные власти приняли решение разрешить сходить на берег пассажирам с отрицательными анализами.

Напомним, что среди заразившихся пассажиров Diamond Princess оказались трое россиян. На данный момент их состояние нормальное. Вспышка пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа COVID-19 произошла в конце прошлого года в Китае. Очагом распространения заразы стал китайский город Ухань и провинция Хубэй. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса ЧС международного значения.

На сегодняшний день известно более чем о 75 тысячах случаев заражения по всему миру. От осложнений умерли 2 126 человек, вылечились от коронавируса 16 312 пациентов. Китайские ученые полагают, что источником заражения стали летучие мыши, которые оказались переносчиками. Вероятнее всего, вирус передался человеку через пищу. Летучие мыши являются одним из элементов китайской кухни.