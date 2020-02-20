Дочь Валерии и продюсера Шульгина рассекретила свое настоящее имя

Москва, 20 февраля. Дочь певицы Валерии и продюсера Александра Шульгина раскрыла свое настоящее имя. Девушка призналась подписчикам в Instagram, что ее зовут не Анна.

Шульгина опубликовала пост, в котором рассказала, что хотела бы узнать больше о людях, начавших недавно следить за ее страничкой. В качестве примера дочь звездных родителей поделилась несколькими фактами о себе.

«Шена (Да, это мое настоящее имя. Шок). 26 лет», — написала девушка.

Шульгина рассказала, что пишет стихи и песни, а также старается креативить в других направлениях. Также дочь Валерии сообщила подписчикам, что не умеет скрывать эмоции и страдает от панических атак. Последнее, впрочем, не мешает ей выступать на сцене.

Анна Шульгина пошла по стопам своей матери — она исполняет песни под творческим псевдонимом Shena. Одна из подписчиц уточнила, действительно ли это имя теперь значится в паспорте девушке, на что Шульгина ответила утвердительно. Кроме того, некоторые поклонники Шены сравнили ее с матерью, напомнив, что Валерия при рождении получила имя Алла.

Дочь Валерии и продюсера Шульгина родилась в 1993 году. После скандального развода родителей она осталась жить с матерью и ее новым супругом — продюсером Иосифом Пригожиным.

От Александра Шульгина Валерия родила также двух сыновей: Арсения и Артемия. Ранее Артемий назвал своего отца «тираном и извергом» и признался, что ему «наплевать» на Шульгина.