Московский суд арестовал шестерых участников экстремистской организации из Киргизии

Москва, 20 февраля. Мещанский суд Москвы арестовал шестерых граждан Киргизии, которые подозреваются в создании экстремистской организации. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Под арестом они пробудут до 17 марта.

«Среди них — Айбек Мамажунусов, Мурзы Кушуев, Айбек Халматов, Асан Уулу, Калбаев Артык, Козонов Алтынбек. Все они подозреваются по ч.1 ст. 282.1 УК РФ («Создание экстремистского сообщества»)», — уточнили в пресс-службе.

Семеро участников международной религиозной экстремистской организации «Таблиги Джамаат» (запрещена в РФ) были задержаны сотрудниками ФСБ в столичном регионе накануне, сообщает «Ридус». Среди них оказались три главаря и четыре сообщника законспирированной ячейки, которые занимались проведением сборов членов организации и привлечением новых сторонников, уточняет телеканал «360» со ссылкой на ЦОС ФСБ.

Все мужчины являются уроженцами стран Центральной Азии. При обыске в их квартирах найдена запрещенная литература и соответствующая атрибутика. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело.

Экстремистскую организацию, последователями которой стали мужчины, запретили в России в 2009 году. Верховный суд счел ее относящейся к террористическим и преследующим цель нарушить территориальную целостность РФ.

Ранее в Северной столице был арестован мужчина, подозреваемый в вербовке террористов, напоминает НСН. Петербургский суд постановил заключить 32-летнего Исфандиера Акрамова под стражу по обвинению в вербовке граждан Таджикистана в запрещенную на территории РФ террористическую организацию ИГ1.

1 Организация запрещена на территории РФ.