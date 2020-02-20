Скандал разгорелся на Украине из-за показа советских фильмов 23 февраля

Киев, 20 февраля. Анонс показа 23 февраля советских фильмов на телеканале «Интер» спровоцировал на Украине скандал. В выпущенном вещателем анонсе говорится, что эфир посвящен «всем, кто остался преданным своей Родине».

На телеканал обрушились с критикой — многие эксперты считают, что, показывая советские фильмы 23 февраля (празднование Дня защитника Отечества перенесли на Украине на октябрь), вещатель ставит под угрозу безопасность страны.

«Это игра на такой ностальгии просоветской. С другой стороны, мы знаем, что Российская Федерация объявила себя наследницей Советского Союза, то есть, тут уже какая-то двойная ностальгия», — сказал в интервью «5 каналу» научный сотрудник Украинского института национальной памяти Богдан Короленко.

Юрист Али Сафаров призвал запретить «Интеру» показывать советские фильмы, иначе будет поздно и наступит «общественная опасность». По его мнению, в анонсе телеканала оправдывается коммунистический режим 1917–1991 годов.

«Должна быть реакция уполномоченного государственного органа на такое нарушение. Другие медиа-эксперты считают, что должна быть сначала сама передача, но мне кажется, что тогда уже будет немного поздно, потому что общественная опасность от такой передачи уже наступит», — подчеркнул юрист.

Вопрос о переносе празднования Дня защитника Отечества поднял пятый президент Украины Петр Порошенко. Во время своей речи на День независимости Украины он заявил о желании перенести праздник с 23 февраля на 14 октября. Позднее инициатива тогдашнего лидера была одобрена.