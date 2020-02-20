Немецкие ученые заявили о пользе плотного завтрака для борьбы с диабетом и ожирением

Берлин, 20 февраля. Плотный завтрак из высококалорийных блюд полезен при борьбе с диабетом и ожирением, заявили немецкие ученые.

Исследователи из Германии провели эксперимент, в котором приняли участие 16 добровольцев. Волонтеров разделили на две группы. В течение трех дней одни употребляли низкокалорийный завтрак (11% суточной нормы) и высококалорийный (69%) ужин, а другие — наоборот. Затем ученые меняли испытуемых местами.

Добровольцы употребляли одинаковое количество еды, а ученые высчитывали количество энергии, которая выделялась после приема пищи, следили за уровнем сахара в крови.

Оказалось, что сочетание плотного завтрака и легкого ужина приводит к тому, что организм утром вырабатывает в 2,5 раза больше тепла, чем вечером. Вместе с тем показатели концентрации глюкозы и инсулина в крови снижаются.

Ученые пришли к выводу, что такая гипокалорийная диета может быть эффективна для профилактики ожирения и диабета.

Ранее диетолог Иван Алименко предупредил о последствиях употребления энергетиков. Такие напитки, по его мнению, можно назвать безвредными для человеческого здоровья, но с оговоркой на дозировку, сахар и ряд «узких хронических заболеваний». Врач посоветовал заменить их на кофе, который на порядок более полезный для организма.