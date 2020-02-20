Клинцевич о подрезавших в Сирии «Тигр» американцах: Не зря мы их называем «пиндосами»

Сенатор Франц Клинцевич назвал бравадой дорожный инцидент в Сирии, во время которого бронемашина США пыталась блокировать обгон российского бронеавтомобиля «Тигр».

Ранее в Сети появилась видеозапись, на которой запечатлен конфликт между российскими и американскими военными в районе города Камышлы в Сирийской Арабской Республике.

Ролик был снят пассажиром автомобиля, который догоняет российскую военную колонну, состоящую из БРТ, бронеавтомобилей «Тайфун-К» и «Тигр». На записи видно, как по дороге перед «Тигром» следуют два MRAP Oshkosh M-ATV вооруженных сил США. Из-за низкой скорости движения американцев, старший российской колонны решается на обгон броневика США, однако последний блокирует проезд, после чего пытается столкнуть «Тигр» с дороги. На этом ролик обрывается.

Чем закончился инцидент — неизвестно, в Минобороны РФ ситуацию пока не комментируют. Впрочем, представители Центрального командования США (CENTCOM) также деталей конфликта не раскрывают.

«В целом, я могу сказать, что мы продолжаем тесное взаимодействие с русскими по линии предотвращения конфликтов, и, в основном, это эффективно для деэскалации напряженности, предотвращения трений», — сообщил официальный представитель ведомства Уильям Урбан.

Ситуацию прокомментировал российский сенатор Франц Клинцевич. В интервью корреспонденту Федерального агентства новостей он заявил, что в «произошедшем больше психологии, чем политики».

«И там, и там мальчишки, и там, и там есть бравада, но у американцев сейчас в Сирии нервозное состояние, которое подогревается негативом в отношении русских. И вот этим инцидентом американцы показали, что у них нет достаточных для такой работы морально-волевых качеств. Ну, им уже пора давно привыкнуть, ну не возьмут они нас никогда душком. Из какой бы части России, из какого бы российского региона ни приехал русский паренек, какие бы должности он (в войсках. — Прим. ФАН) ни занимал, он априори духом сильней, чем любой американец. Ну не случайно мы их всю жизнь называли «пиндосами» и звать будем. Мы вынуждены сотрудничать, но как раз в таких мелочах проявляется американская сущность, тут политики никакой нет, тут есть мальчишеская бравада… В данном случае я скажу не как политик, скажу, как офицер — мы их имели, имеем и иметь будем. На том стояла и стоять будет земля русская», — заключил сенатор.

Напомним, российские военные ранее спасли солдат США от столкновения с сирийцами в окрестностях города Камышлы. Инцидент произошел после того, как между американскими военнослужащими и местным населением разгорелся конфликт, в результате которого бойцы армии США открыли по гражданским огонь на поражение. Тогда погиб 14-летний подросток и еще один местный житель получил огнестрельное ранение. Чуть позже в Минобороны РФ сообщили, что российские военные вывели американскую колонну к пункту базирования.