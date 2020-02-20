Сын Наташи Королевой стал подрабатывать курьером

Москва, 20 февраля. Российская певица Наташа Королева рассказала о жизни своего сына Архипа. По ее словам, недавно 18-летний молодой человек впервые влюбился — он увлекся бывшей участницей «Дома-2» Марией Слугиной.

Как уточнила Королева, сейчас у сына несколько другие приоритеты в жизни. Как объяснила мать, он вплотную занялся образованием, поступив на восточное отделение в Высшую школу экономики. Королева объяснила, что сын в течение десяти лет увлекался Японией и ее культурой, с детства самостоятельно изучал японский язык. При этом переезжать в Японию, где он уже был пять раз, Архип не планирует.

Королева подчеркнула, что востоковедение Архип рассматривает как запасной плацдарм, в его планах — продолжить дело родителей.

«Я на это смотрю скептически и с неохотой, потому что шоу-бизнес — это дело трудное. И я не уверена, что Архипу это нужно», — сказала Королева.

Как пишет deti.mail.ru, сейчас сын звезды старается обеспечивать себя сам. Летом 2019 года он трудился в ресторанной кухне помощником. Также сын знаменитых родителей зарегистрировался на специализированном портале в качестве курьера. Королева добавила, что посылки он развозит в свободное время.

Ранее певица Наташа Королева разместила на своей странице в Instagram видео с сыном Архипом. На кадрах ролика он целует мать, некоторым россиянам показались его действия неуместными.

У Королевой и ее супруга Сергея Глушко очень теплые и трогательные отношения с сыном Архипом. Семью в полном составе, а также возлюбленную молодого человека Марию можно часто увидеть вместе.

В День семьи, любви и верности Королева разместила в соцсети видео, где она на улице города позирует с сыном в обнимку. В процессе съемки певица просит «поцеловать мамочку». Архип моментально выполняет просьбу матери, целуя ее от макушки до шеи.