В Совфеде предложили трудоустроить больше заключенных

Москва, 20 февраля. Российские сенаторы разработали законопроект, который вносит изменения в федеральный закон о контрактной системе в сфере госзакупок, позволяет привлечь к труду больше осужденных и увеличить прибыль от тюремного производства. Об инициативе рассказал один из ее соавторов, председатель комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов.

По его словам, законопроект будет внесен в Госдуму 20 февраля.

Сенатор объяснил, что законопроект предлагает наделить правительство полномочиями регламентировать случаи, когда заказ на товары, работу или услуги, производимые или оказываемые учреждениями и предприятиями уголовно-исполнительной системы (УИС), может осуществляться вне конкурсных процедур, как у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), в том числе для нужд самой УИС.

«Предлагаемое изменение позволит увеличить количество трудоустроенных осужденных в год при пессимистическом прогнозе на 720 человек, при оптимистическом прогнозе — на 3320 человек», — сообщил Кутепов в интервью «Парламентской газете».

По данным ФСИН РФ, в настоящее время оплачиваемый труд в стране имеют только 40% заключенных, или 170 тысяч человек. При этом количество незанятых отбывающих наказание составляет 254 тысячи человек.

Кутепов пояснил, что увеличение объема заказов на продукцию и услуги заключенных позволит увеличить сумму прибыли учреждений УИС и приведет к дальнейшему росту численности привлекаемых к оплачиваемому труду осужденных.

В пояснительной записке к законопроекту указывается, что социально-экономический эффект за год при пессимистическом прогнозе составит 85 миллионов рублей, 60 миллионов из которых будут перечислены на выплаты потерпевшим от преступлений, а 12 миллионов в виде налога уйдут на доходы физических лиц в бюджеты регионов и муниципалитетов.