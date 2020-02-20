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Чета россиян с Diamond Princess пробудет в Японии до окончания карантина

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Чета россиян с Diamond Princess пробудет в Японии до окончания карантина

Москва, 20 февраля. Супруга первого заразившегося коронавирусом россиянина на лайнере Diamond Princess пробудет в Японии до окончания карантинного периода с момента заболевания мужа. Об этом Федеральному агентству новостей сообщил источник в Роспотребнадзоре.

«В России их ждут полностью здоровыми», — добавил собеседник ФАН.

Супружескую пару — Наталью и Валерия З. — дополнительно обследуют.

Как сообщал ранее ФАН, чету госпитализировали с лайнера. Вирус нашли именно у мужчины, но его супругу тоже доставили в клинику из-за риска заражения. МИД РФ уточнял, что заболевший мужчина находится в больнице префектуры Аити, а его супруга — в Канагаве.

Diamond Princess был поставлен на карантин вблизи японского порта Йокогама из-за обнаружения на нем пассажиров с коронавирусом.

О вспышке пневмонии неизвестного происхождения в провинции Хубэй власти Китая сообщили в конце прошлого года. Предположительно, источником нового типа коронавируса 2019-nCoV мог быть рынок диких животных в городе Ухань.

По последним данным, число жертв заболевания перевалило за две тысячи. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку коронавируса, который уже распространился по миру, чрезвычайной ситуацией (ЧС) международного масштаба.

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Источник: Федеральное агентство новостей
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