Рано или поздно, но Запад устанет от Украины и Киев вернется в сферу влияния России; будут восстановлены утраченные экономические связи, а русофобия сойдет на нет. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал член Совета Федерации, сенатор Олег Морозов.

Сделка Запада с Россией

Бывший глава украинского министерства иностранных дел Павел Климкин заявил о «реальной опасности» того, что страны Запада договорятся с Россией. По его мнению, из-за этого появится условное соглашение «Ялта-2», согласно которому Украина будет находиться в сфере влияния Москвы.

«С точки зрения возможности такой сделки — да, я считаю, опасность этого вполне реальна», — заявил Климкин.

Он отметил, что это может случиться, если Киев не будет «играть», «ангажировать своих друзей» и «работать» с лидерами общественной мысли и политиками в странах Запада.

«Реальность такая есть. Я очень надеюсь, что этого не будет. Это будет плохо для нас, очень плохо для Запада и вообще очень плохо из-за того, что мы тогда потеряем доверие в то, что мы живем в каком-то справедливом мире», — добавил Климкин.

Ялтинская конференция 1945 года определяла мировой порядок после Второй мировой войны. Участие в ней приняли лидеры стран антигитлеровской коалиции — Соединенные Штаты, Советский Союз и Великобритания.

Дрейф в сторону России

Как отметил сенатор Олег Морозов, рано или поздно Украина вернется в сферу влияния России. Рано или поздно страны Запада устанут от Украины, от ее бесконечной антироссийской пропаганды.

«И в связи с этим Украина начнет дрейфовать в сферу влияния России. В этом у меня нет никаких сомнений. И в этом смысле Павел Климкин абсолютно прав. Но я не вижу к этому никаких предпосылок сегодня и в сегодняшней элите и раскладе сил. Но можно предположить ситуацию, когда Запад перестанет оплачивать украинскую русофобию, когда нормальные экономические связи с Россией смогу существовать. И отношения между Западом и Россией начнут восстанавливаться, превращаться в некую норму. И в этом смысле Украина вернутся в нашу зону влияния. Так что Климкин далеко смотрит, будем считать, что у него есть подзорная труба», — заключил Олег Морозов.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин, выступая на пятом Всемирном форуме памяти холокоста, предложил провести встречу глав государств постоянных членов Совета Безопасности Организации Объединенных Наций — Китая, Франции, Российской Федерации, Соединенных Штатов и Великобритании. Российский лидер отметил, что Москва собирается, «не откладывая в долгий ящик, направить соответствующие послания лидерам «пятерки». Париж и Пекин поддержали инициативу, Вашингтон прорабатывает возможность встречи.