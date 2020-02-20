Климкин назвал Украину страной третьего мира

Киев, 20 февраля. Украина превратилась в страну третьего мира и лишь косметическими изменениями пытается доказать обратное, заявил бывший украинский министр иностранных дел Павел Климкин в эфире интернет-канал UkrLife.

По его словам, украинская столица — Киев — по всем показателям является классическим городом третьего мира. Более того, как считает бывший глава дипломатического ведомства, Украина во много хуже, чем многие страны третьего мира по своим показателям, при этом у Киева есть «умные люди, какой-то опыт, еще много-много».

«Мы – страна третьего мира сейчас. <…> Украина во многом хуже, чем много стран третьего мира по своими показателями. Имея умных людей, какой-то опыт, еще много-много. Вот потому мы либо перезагружаемся в новую реальность, либо косметически пытаемся что-то делать», — признался Климкин.

Экс-глава МИД Украины ранее говорил, что главной ценностью страны являются люди, а не земля и ресурсы. Как считает министр иностранных дел Украины, перед государством стоит одна из немаловажных проблем, решить которую необходимо в срочном порядке. Речь идет о бегстве жителей Украины за рубеж. По словам экс-министра, через пару лет половина украинцев будет находиться за рубежом, а другая половина останется в стране.

Климкин также призвал украинцев верить в себя и построить из страны державу назло всем, кто в нее не верит.