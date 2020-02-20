Пластический хирург прокомментировал визит Собчак в клинику

Москва, 20 февраля. Посещение клиники пластической хирургии экс-ведущей телешоу «Дом-2» и журналисткой Ксенией Собчак стало предметом горячего обсуждения в Сети. Известный пластический хирург Сергей Блохин прокомментировал визит светской львицы.

«Не так давно мою клинику посетила Ксения Анатольевна Собчак, что вызвало огромное негодование в интернете, ведь Ксюша отказывается от идеи пластических операций на публике. Все задаются вопросом, зачем она ко мне приходила в клинику», — отметил специалист.

По его словам, Собчак — прекрасная, молодая, сексуальная женщина. По мнению Блохина, экс-кандидату в президенты РФ сегодня пластические операции вовсе не нужны, сообщает портал 7дней.ru.

Как подчеркнул врач, в ближайшие 10 лет Собчак можно не беспокоиться по поводу хирургического вмешательства, поскольку у нее «хорошая кожа и хороший гормональный статус». Он также напомнил, что гормоны в женщине являются самыми главными.

Блохин указал на то, что Собчак хотела воспользоваться процедурой по омоложению.

Ранее Собчак разместила в своем Instagram-аккаунте видеоролик, как она едет в машине без мейкапа и качает головой под песню группы «Технология». Бывший супруг ведущей Максим Виторган подколол Собчак, написав, что она не забыла сделать губки «уточкой».