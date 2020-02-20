Левая партия Германии встретила акциями протеста первый корабль с военной техникой США

Берлин, 20 февраля. Левая партия Германии организовала митинги против учений «Дефендер-2020» на фоне прибытия в Германию первого корабля с американскими танками.

20 февраля около девяти часов утра в немецкий порт «Бремерхафен» прибыло Ro-Ro судно Endurance, убывшее из американского порта «Саванна» 10 февраля. На борту корабля — первая партия военной и специальной техники 2-й бронетанковой бригадной группы 3-й пехотной дивизии ВС США. Второй корабль, набитый танками, ожидается через несколько дней. Подразделение примет участие в крупнейших учениях Пентагона в Европе «Дефендер-2020».

Вместе с тем в ближайшее время в аэропорту Гамбурга приземлится первый самолет с американскими военнослужащими 3-й пехотной дивизии, чья техника начала прибывать в Бремерхафен. Всего через данный аэропорт в Европу прибудут около 7000 тысяч военнослужащих.

Однако рады прибытию американцев далеко не все: немцы встретили военную технику США акциями протеста. Как сообщал телеграм-канал «Брюссельский стукач», Левая партия Германии организовала митинги против учений «Дефендер-2020» на фоне прибытия в Германию первого корабля с американскими танками.

20 февраля протестные акции пройдут в Хайльбронне, 21 февраля аналогичное мероприятие состоится в Швебиш-Гмюнде. Основной лозунг: «Остановите марш НАТО против России».

19 февраля глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов, заявил, что ситуацию вокруг учений «Дефендер-2020» отслеживают спокойно, без «переполоха и испуга».