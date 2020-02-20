Предполагаемый стрелок из немецкого Ханау оставил письмо и видео с признанием

Берлин, 20 февраля. Мужчина, который предположительно расстрелял людей в двух кальянных в немецком городе Ханау, оставил записку и видео с признанием. Об этом пишет немецкое издание Bild.

«По информации Bild, предполагаемый преступник оставил письменное признание в совершении преступления и видео с признанием», — говорится в газете.

Напомним, вечером 19 февраля мужчина открыл огонь по кальянной, расположенной в центре Ханау. Затем он добрался до района Кессельштадт и атаковал другую кальянную. Кроме того, под огонь стрелка попала букмекерская контора.

Жертвами атаки стали девять человек, передает НСН. Также ранее сообщалось, не менее пяти человек получили ранения.

Сам предполагаемый стрелок был найден мертвым у себя дома. Рядом с ним находилось еще одно тело, пишет «Газета.ру».

Немецкие правоохранители устанавливают мотивы стрелка из Ханау. Как предположил работающий в Германии журналист Владимир Сергиенко, атака могла быть связана с бандитскими разборками, сообщает «Царьград».