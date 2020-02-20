Депутат Рады Рахманин предложил создать «зону отчуждения» в Донбассе

Киев, 20 февраля. Лидер фракции «Голос» в Раде Сергей Рахманин предложил создать в Донбассе «зону отчуждения», которая станет некой «подушкой безопасности» для Киева.

По мнению депутата, власти Украины должны отселить местное население с линии фронта в глубину на 2,5 километра.

«Это должна быть зона отчуждения, соответственно, люди оттуда должны быть отселены», — пояснил он.

Рахманин добавил, что в Донбассе не должно быть военных, а мониторинг соблюдения правил безопасности следует вести миссии. По его убеждению, «зона отчуждения» не должна существенно изменять или ухудшать конфигурацию, которая «сложилась на сегодня».

На юго-востоке Украины с весны 2014 года продолжается гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с результатами антиконституционного государственного переворота, который произошел в стране. По последним данным ООН, общее число погибших среди гражданского населения превысило отметку в три тысячи человек.

Урегулировать конфликт пытаются на различных международных площадках, в том числе в Минске, где принято было несколько документов, закрепляющих шаги по деэскалации конфликта. Однако украинская сторона нарушает достигнутые договоренности.

Накануне бывший заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко предложил отгородиться от Донбасса стеной.