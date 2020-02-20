Роскачество составило рейтинг ликерных вин

Москва, 20 февраля. Роскачество представило новый рейтинг ликерных вин из российского винограда. Перечень был составлен в рамках проекта «Винный гид России».

Как говорится на сайте ведомства, были отобраны 50 образцов сладких и ликерных вин различных типов. В рейтинг из них вошло 35 вин. Как уточнили в Роскачестве, ликерные виды можно считать одними из старейших категорий в мировом виноделии.

По словам специалистов, их объединяет способ производства. Так, вино крепят очищенным алкоголем различного происхождения, а затем продолжительное время выдерживают в дубовых бочках.

При этом внутри категории выделяют сладкие «десертные» вина с высоким содержанием сахара (это 21–30 миллиграмм на литр), а также с содержанием алкоголя от 12,5% (большинство «Мускатов» относятся к этой категории) .Кроме того, эксперты в отдельную категорию включают крепкие (или «специальные») вина, содержание алкоголя в них может достигать 22% («хересы», «мадеры», «портвейны» и «кагоры»).

Ранее специалисты Роскачества рассказали, как выбрать качественное и вкусное вино к праздничному столу. Эксперты уточнили, что игристые вина отлично подходят к легким закускам, свежим салатам, креветкам и другим морепродуктам, также они могут сопровождать весь ужин.

Как объяснили в ведомстве, выдержанные белые вина подойдут к рыбе на гриле, к нежирным мясным блюдам, например, к мясу птицы или свиным медальонам. Специалисты рекомендуют открывать бутылку такого вина за 15–20 минут до подачи. Оно должно успеть «подышать» и раскрыться. Температура напитка должна составлять около 11–12 градусов Цельсия.