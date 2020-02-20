МЧС ДНР назвало причину взрыва в горной выработке в Шахтерске

Донецк, 20 февраля. Взрыв произошел в горной выработке в подконтрольном Донецкой Народной Республике Шахтерске, пострадали пять горняков. Об этом сообщает в четверг пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций ДНР.

По данным ведомства, взрыв произошел по причине неосторожного обращения с огнем при курении. Пять горняков получили ожоги разной степени тяжести от вспышки метано-воздушной смеси, их доставили в медицинское учреждение. В устранении последствий взрыва принимали участие 17 спасателей и семь единиц техники.

Другие подробности случившегося пока не приводятся.