Киев, 20 февраля. Военнослужащие украинской армии, находящиеся на линии фронта в Донбассе, деморализованы и не чувствуют себя ни освободителями, ни защитниками. Об этом заявил лидер фракции «Голос» в Верховной раде Сергей Рахманин.

«Нет более демотивирующий истории, чем та, в которой оказались наши военные», — сказал он.

По словам депутата, половина бойцов Вооруженных сил Украины живет в постоянном и гнетущем ожидании, когда противник начнет наступление. Но этого не происходит, что психологически очень выматывает военных, добавил Рахманин.

Вторая половина ждет приказа об атаке, который также не поступает.

«Они не ощущают себя ни освободителями, ни защитниками. Они сидят в окопах и ждут прилета. Это ужасная история», – заключил Рахманин.

Гражданская война на юго-востоке Украины длится с 2014 года. Донецкая и Луганская народные республики не приняли итоги государственного переворота в Киеве и объявили о своей независимости. Новые украинские власти решили развернуть против республик Донбасса военную операцию, в результате которой за годы боевых действий погибли тысячи человек.

Вопрос урегулирования гражданского конфликта на регулярной основе обсуждается в «нормандском формате», а также контактной группой в Минске, где с сентября 2014 года было принято несколько документов, закрепляющих шаги по деэскалации конфликта. Однако украинская сторона продолжает нарушать Минские соглашения.