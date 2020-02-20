Дочь Заворотнюк показала свой роскошный отдых в Риме

Москва, 20 февраля. Старшая дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна показала новые фото с отдыха в Италии. В своем Instagram она опубликовала снимки из Рима, где наслаждается достопримечательностями и местной кухней.

О состоянии знаменитой матери девушки новой информации нет. Отмечается, что второй месяц звезда сериала «Моя прекрасная няня» продолжает бороться с серьезным недугом и находится на лечении в реабилитационном центре.

Однако итальянские каникулы наследницы актрисы дают повод надеяться на то, что состояние артистки улучшается.

Сейчас 24-летняя Анна проводит время в итальянской столице на роскошном отдыхе. В соцсети девушка поделилась с подписчиками несколькими фото древнего города, а также показала снимок из ресторана, на котором запечатлен дорогостоящий деликатес — трюфели, передает сайт Kp.ru.

Несколько дней назад появилась информация о том, что наследница звезды может принять участие в ток-шоу Андрея Малахова «Прямой эфир». Продюсер Андрей Разин не исключил, что семья Заворотнюк примет предложение ведущего, поскольку испытывает финансовые трудности, обусловленные тем, что сама артистка не способна зарабатывать из-за болезни, а ее муж Петр Чернышев «практически не работает».

Выяснить, соответствуют ли данные об участии Анны в шоу действительности, не удалось. Представитель актрисы Стас Христов прямого ответа на соответствующий вопрос светским хроникерам не дал, призвав их обратиться лично к Малахову. Ведущий, в свою очередь, не взял трубку. Шеф-редактор «Прямого эфира» Ермил Нечаев сообщил, что даже если бы владел информацией, то «естественно» ничего не сказал бы журналистам.

Накануне стало известно, что Заворотнюк и Чернышев стали обладателями награды за «настоящее испытание», учрежденной журналом Moda topical. Церемония награждения в 12-й раз прошла в Москве. Заворотнюк и Чернышев впервые за последние годы не приняли в ней участие.