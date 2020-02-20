Кудрин рассказал, сколько средств не израсходовали из бюджета РФ в 2019 году

Москва, 20 февраля. Расходы федерального бюджета исполнили на 94,5% в 2019 году, а неизрасходованными остались 1,12 триллиона рублей. Об этом рассказал глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

«Хотя у нас и увеличились расходы федерального бюджета, вместе с тем процент исполнения оказался одним из самых маленьких за все годы», — сказал Кудрин.

По словам главы Счетной палаты, уровень исполнения расходов бюджета стал самым низким за 11 лет, передает «Вечерняя Москва». Кудрин также отметил, что федеральная адресная инвестиционная программа была исполнена в прошлом году лишь на 76%, что ниже, чем когда-либо. Кроме того, он обратил внимание на низкое исполнение госпрограмм. Хуже всего финансы осваивались в космической отрасли, а также в сфере транспорта и образования.

Что касается неисполнения расходов бюджета, то на первом месте оказался раздел «национальная экономика», куда входят субсидии предприятиям и инвестирование — по этой статье не потратили 253,8 миллиарда выделенных рублей. Вторую строчку заняла «национальная оборона» с суммой 236 миллиардов, а третью — «общегосударственные расходы» с показателем 232,8 миллиарда рублей, передает телеканал «360».

Помимо этого, Кудрин указал на неравномерное освоение бюджета в течение года. Так, треть средств освоили в четвертом квартале 2019 года, а на декабрь пришлась почти пятая часть бюджета. Глава Счетной палаты назвал эту неравномерность беспокоящей. При этом он отметил, что такие цифры связаны с введением инвестиционных объектов, которые обычно оплачиваются в конце года.