Реакция мопса на попытку хозяина лизнуть его рассмешила пользователей соцсетей

Москва, 20 февраля. В Сети распространилась видеозапись, на которой мопс осознает, что, когда лижут твое лицо, это не так уж и приятно. Питомец демонстрировал свои чувства типичным для пса методом — облизыванием лица хозяина. Но когда они поменялись ролями, четвероногий был обескуражен.

На видео видно, как заботливо мопс вылизывает физиономию своего хозяина, но по мужчине видно, что он начинает уставать. Тогда он неожиданно предпринимает попытку показать питомца, на что похожи ощущения, когда по твоей щеке елозят шершавым языком.

Судя по взгляду мопса тот был просто в шоке и подумал, что его хозяин сошел с ума. Он выпучил глаза и начал отворачиваться от нетипичной ласки.

«Ридус» приводит цитаты пользователей, которые попытались представить, что крутилось в голове у мопса в этот напряженный момент.

«Не лижи меня! Только я могу лизать тебя!» «Фу, хозяин, знай свое место!»

Некоторые посчитали, что у парня просто неприятно пахнет изо рта.

Недавно известный российский продюсер и основатель группы «На-На» Бари Алибасов разместил у себя в Instagram ролик, на котором он облизывает свою собаку. Подписчики продюсера отреагировали десятком восхищенных комментариев. Бульдога Барии Алибасова зовут Норд Босс и него даже есть собственная страница в Instagram, на которую подписаны более 14 тыс. фолловеров. Продюсер опубликовал запись со своим домашним питомцем, в котором пес начал радостно облизывать известного продюсера. Алибасов не смог удержаться и ответил четвероногому взаимностью.

Ранее зоозащитники выступили с инициативой установить специальные квоты на разведение породистых кошек и собак.