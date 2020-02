Канадские ученые назвали неожиданную пользу вишни для здоровья

Москва, 20 февраля. Ученые из университета Саскачевана в Канаде обнаружили, что употребление вишни помогает значительно повысить выносливость.

По их словам, вишню можно употреблять в любых формах — свежие ягоды, сок, экстракт или даже в виде порошка. Как пишет Journal of the American College of Nutrition found, исследователи проанализировали десять научных работ, которые были посвящены изучению влияния вишни на показатели выносливости.

По данным издания «Ридус», в них приняли участие 127 мужчин и 20 женщин. Добровольцы употребляли вишневый сок, а также экстракт вишни в виде порошка и в таблетках за полтора часа перед тренировкой в течение семи дней.

Как выяснилось, участники эксперимента значительно смогли улучшить свои результаты. К примеру, плавающие участники эксперимента смогли проплыть большее расстояние, чем ранее, катаясь на велосипеде, люди увеличили скорость, на дальних дистанциях смогли дольше поддерживать пиковую интенсивность нагрузки.

Напомним, диетологи из Соединенного Королевства составили перечень продуктов и блюд, употребление которых поможет человеку чувствовать себя комфортно и жить дольше. Удивительно, но в списке с рыбой и овощами оказались чипсы и шоколадное печенье.

Как отметили британские эксперты, основная польза чипсов заключается в том, что они могут обеспечить большую часть дневной потребности человека в энергии. Однако чрезмерное потребление этого продукта не рекомендуется.

В указанных продуктах содержится огромное количество соли и жиров, которые очень трудно вывести из организма.

Британские специалисты указали на то, что в бисквитном печенье имеется много бета-глюкана, который помогает держать под контролем уровень холестерина в крови, а также активизировать работу иммунитета во время недугов.