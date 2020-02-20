Батурина перестала быть самой богатой россиянкой

Москва, 20 февраля. Основательница онлайн-ретейлера Wildberries Татьяна Бакальчук стала лидером рейтинга богатейших женщин Российской Федерации, ее состояние составляет 1,4 млрд долларов.

Согласно данным журнала Forbes, предпринимательница Бакальчук обогнала многолетнего лидера списка Елену Батурину, ее состояние — 1,2 млрд долларов. Издание отмечает, что новая оценка состояния Бакальчук стала следствием корректив, произошедших с ее ключевым денежным активом — интернет-магазином Wildberries. По сведениям журнала, за предыдущие 12 месяцев оборот Wildberries увеличился на 88% и составил 223,5 млрд рублей, сообщает НСН.

Как уточняет Forbes, впервые Бакальчук вошла в перечень богатейших людей страны в 2018 году, тогда ее состояние оценивалось в 600 млн долларов. Спустя год оно выросло практически в два раза, что позволило ей занять вторую строчку следом за Батуриной.

Батурина входит в список Forbes в течение 15 лет. Последние два года состояние Батуриной остается постоянным — 1,2 миллиарда долларов.

Ранее журнал Forbes Woman составил рейтинг фирм и компаний, в которых представительницы прекрасной половины человечества имеют наибольшие возможности для построения карьеры, передавал телеканал «360». В топ-20 оказался столичный метрополитен, сообщало РИАМО.