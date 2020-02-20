Политолог Родионов рассказал, почему Зеленский не продержится до конца президентского срока

Киев, 20 февраля. Президент Украины Владимир Зеленский вероятнее всего не останется на своем посту до конца президентского срока, поскольку он намного слабее своего предшественника Петра Порошенко. Об этом заявил политолог Дмитрий Родионов.

По его мнению, экс-лидер государства был более самостоятельной фигурой и умел находить компромиссы между внутренними элитами, хотя находился в открытом конфликте с олигархом Игорем Коломойским.

«Порошенко не контролировал силовиков, а находил с ними общий язык. Часть радикалов через СБУ подчинялась непосредственно ему. У Зеленского, насколько мы знаем, нет «карманных радикалов», чтобы организовать показушные действия против конкурентов», — сказал Родионов в интервью ИА «Новороссия».

Политолог отметил, что действующему украинскому лидеру не удастся сохранить этот консенсус, противостоять влиянию различных сил США, удовлетворить интересы Европы и навести порядок внутри собственной партии «Слуга народа», которая эффективна исключительно в вопросе выполнения заказов от Запада.

Говоря о президентской партии, Родионов подчеркнул, что у ее членов отсутствует единая позиция. Более того, по его словам, «слуги народа» имеют «абсолютно противоположные точки зрения на ключевые вопросы».

Ранее о неэффективности команды Зеленского говорил глава Украинской академии политических наук Николай Михальченко. В интервью Федеральному агентству новостей он предположил, что в дальнейшем партию президента ждет неминуемый раскол, а насколько быстро он случится, зависит от действий самого Зеленского и соратников. Эксперт выразил мнение, что для успешной работы украинскому лидеру следует изменить свое окружение, включив в него более квалифицированных специалистов.