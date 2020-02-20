Доктор Мамедов рассказал, как распознать сердечный приступ за месяц до начала

Москва, 20 февраля. Доктор медицинских наук, профессор Мехман Мамедов объяснил, как можно распознать сердечный приступ за месяц до его начала.

Как отмечает специалист, в некоторых случаях сердечный приступ может развиваться достаточно длительный период — около месяца. Если прислушиваться к своему организму, то есть шанс вовремя распознать опасное состояние.

Как говорит Мамедов, среди признаков — постоянная сонливость и усталость. Это связано с сужением сосудов, которые пребывают в стрессе. В связи с этим происходит и нехватка кислорода, что проявляется в «беспричинной меланхолии».

Также в таком состоянии пациенты часто жалуются на сбивчивое прерывистое дыхание. Данный симптом связан с нарушением процесса газообмена и проблемами с работой легких, что является следствием сбоя в функционировании сердца.

Мамедов подчеркивает, что пациенты могут чувствовать за несколько дней до сердечного приступа внутренний холод и озноб. Большинство людей принимает это состояние за простуду, однако если у вас при этом нет высокой температуры, то это может быть именно проблема с сердцем.

Также наблюдаются боли в животе и под ребрами с правой стороны, а также кашель с пенистой мокротой розоватого оттенка.

Ранее швейцарские специалисты Университетской клиники Лозанны пришли к выводу, что дневной сон понижает риск возникновения инфаркта миокарда. Исследователи обнаружили взаимосвязь между частотой и продолжительностью дневного сна и развитием сердечно-сосудистых заболеваний. Отмечается, что дневной сон 2 раза в неделю на 48% снижает риск сердечного приступа. Но в то же время ежедневный дневной сон повышает вероятность инфаркта в сравнении с теми, кто спит только по ночам.