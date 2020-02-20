Названы причины переработок россиян

Москва, 20 февраля. Большинству россиян приходится работать сверхурочно, в среднем задержка составляет два часа в день. Об этом говорится в исследовании сервиса управления бизнесом «Мегаплан».

Отмечается, что 51% россиян задерживаются на работе несколько раз в неделю. При этом 20% остаются на работе после завершения трудового дня ежедневно.

Как пишет газета «Известия», 80% сотрудников не получает за дополнительную работу никаких доплат. Основной причиной переработок руководителей и рядовых сотрудников назвали количество задач, которые нужно решить за день. Такой ответ дали 70% опрошенных.

Также 21% менеджеров объяснили задержки на работе особенностями процессов в компании. При этом четверть опрошенных задерживаются на рабочем месте, потому что любят свою профессию. 21% считает, что работать вечером комфортнее, чем вечером.

Ранее россияне назвали работу и стресс главной причиной болезней. Сообщалось, что около половины жителей РФ обращаются в государственную поликлинику в случае болезни. Согласно результатам исследования, в медучреждениях по месту прописки лечатся 46% россиян. Еще 33% респондентов заверили, что лечатся сами. К услугам платных специалистов прибегают 15% опрошенных, 4% пускают все на самотек, 1% обращаются к целителям.

Социологи также поинтересовались, что, по мнению россиян, вызывает болезни. Как оказалось, главными причинами плохого самочувствия жители РФ считают работу и стресс (33%), нехватку денег на лекарства и профилактику заболеваний (28%), а также возраст и отсутствие отдыха (25%). При этом, отмечают исследователи, россияне стали реже списывать проблемы со здоровьем на состояние окружающей среды (18%).

В целом, по данным опроса, россияне оценивают состояние своего здоровья как удовлетворительное.