ФСБ пресекла деятельность крупной сети подпольных оружейников в 19 регионах

Москва, 20 февраля. Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России пресекли деятельность крупной подпольной сети оружейников, охватившей 19 регионов страны. Об этом сообщили в четверг в Центре общественных связей ФСБ.

По имеющимся данным, сотрудники ФСБ совместно с МВД России пресекли нелегальную деятельность 39 граждан в 19 регионах РФ. Отмечается, что злоумышленники переделывали гражданское оружие под боевое и отрегулировали выпуск боеприпасов.

Силовики нашли и изъяли 76 единиц различного огнестрельного оружия российского и западного производства.

«Прекращена деятельность четырех подпольных мастерских для модернизации оружия и изготовления патронов», — уточнили в ЦОС.

Также в ведомстве добавили, что изъятое оружие направлено на криминалистическую экспертизу. Следственные действия продолжаются.

Накануне ФСБ задержала семерых исламистов из «Таблиги Джамаат» (запрещена на территории Российской Федерации) в Москве. Злоумышленники занимались пропагандой экстремистской идеологии и вербовкой новых адептов.