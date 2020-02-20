Правозащитница Шеслер назвала ошибочным официальное число жителей Украины

Киев, 20 февраля. Официальные данные о численности населения Украины ошибочны, а количество жителей страны завышено. Об этом заявила председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер.

Ранее министр украинского кабмина Дмитрий Дубилет сообщил, что по состоянию на 1 декабря 2019 года население Украины составляло 37,29 миллиона человек, в том числе, 20,01 миллиона женщин и 17,28 миллиона мужчин. При составлении статистики применяли метод подсчета телефонных абонентов.

По словам Шеслер, этот способ некорректен и неэффективен. Она отметила, что часто один украинец имеет две–три SIM-карты из-за разницы в тарифах операторов. Эксперт сообщила, что некая социологическая служба посмотрела, как соотносятся представленные Дубилетом цифры с данными Госкомстата Украины и выяснила, что данные министра полностью совпадают с данными Держкомстата, умноженными на 0,888.

«Это вообще абсурд, потому что данные Госкомстата не учитывают в принципе миграцию, а если реальные данные учитывают миграцию, то она уж никак не может быть равномерно распределена по всем полам и возрастам», — пояснила Шеслер.

Она напомнила о статистике по президентским выборам на Украине. Так, в 2006 году в голосовании приняли участие 30,5 миллиона человек при населении 47 миллионов. В 2019 году на выборы пришли 18 миллионов человек. Согласно пропорции, нынешнее население Украины составляет около 30 миллионов человек.

Также в интервью изданию «Украина.ру» Шеслер рассказала, что в 2019 году школу на Украине окончили в два раза меньше детей, чем родились в 2001 году. А число первоклассников в прошлом году было на 100 тысяч ниже количества детей, рожденных на Украине в 2012 году. Из всей этой статистики Шеслер сделала вывод, что реальное число населения страны не превышает 30 миллионов человек.