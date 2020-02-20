Полет бомбардировщиков Ту-22М3 над Черным морем попал на видео

Москва, 20 февраля. В Сети появилось видео полета дальних бомбардировщиков Ту-22М3 ВКС России над нейтральными водами Черного моря. В ролике виден взлет бомбардировщиков, а также их полет над морем.

Как рассказали в министерстве обороны России, летчики Ту-22М3 выполнили плановый полет, преодолев около 4,5 тысячи километров. Как передает телеканал «Звезда», бомбардировщики сопровождали истребители Южного военного округа.

Напомним, дальняя авиация регулярно летает над нейтральными видами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, а также Тихого океана.

Ранее итальянский эксперт Давид Ченчиотти оценил российский бомбардировщик Ту-22М3. Ченчиотти посмотрел видео взлета бомбардировщика, снятое на аэродроме в Раменском, и остался в восторге от форсажа самолета. По его словам, видео беспрецедентно детально показывает последовательность зажигания форсажной камеры и последующее появление типичного для многих российских двигателей синего шлейфа пламени.

По его мнению, синее пламя означает, что топливо сгорает полностью, в то время как самолеты западного производства чаще всего имеют оранжевый шлейф, поскольку горючее расходуется не в полном объеме.

Помимо этого, специалист восхитился тем, что самолет длительное время удерживает форсаж в воздухе.

Форсажем называют режим работы реактивных двигателей, который нужен для временного увеличения тяги при взлетах, маневрах и разгоне до сверхзвуковой скорости.