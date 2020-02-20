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МЧС опубликовало видео с места жесткой посадки Ан-2 в Магаданской области

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МЧС опубликовало видео с места жесткой посадки Ан-2 в Магаданской области

Магадан, 20 февраля. Главное управление МЧС по Магаданской области опубликовало видео работы пожарной службы на месте жесткой посадки самолета. На кадрах запечатлено, как спасатели ликвидируют возгорание, возникшее после столкновения воздушного судна Ан-2 с землей. Об этом сообщает в четверг пресс-служба областного управления МЧС России.

В общей сложности для устранения последствий крушения к месту жесткой посадки прибыли 48 спасателей и 15 единиц техники, уточняет «Ридус».

Как отмечал телеканал «360», следователи назвали вероятными причинами жесткой посадки самолета техническую неисправность и ошибку пилота. Дальневосточная транспортная прокуратура инициировала проверку по факту жесткой посадки самолета Ан-2 на аэродроме «Магадан-13». В ведомстве подчеркнули, что также будет дана оценка законности привлечения самолета к перевозке людей, сообщал «ФедералПресс».

Напомним, в четверг утром самолет с тремя членами экипажа и 11 пассажирами на борту совершил экстренную посадку сразу после взлета на магаданском аэродроме. В результате семь человек доставили в больницу, один из них находится в тяжелом состоянии. Согласно предварительным данным, высота падения составила около 10 метров, пишет Deita.ru.

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Источник: Пресс-служба МЧС России по Магаданской области
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