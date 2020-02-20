Следователи назвали вероятные причины жесткой посадки Ан-2 в Магадане



Магадан, 20 февраля. Вероятными причинами жесткой посадки самолета Ан-2 в Магадане являются техническая неисправность и нарушение правил пилотирования, сообщает Дальневосточное следственное управление на транспорте СК.

Ранее в Магадане самолет взлетел на 10 метров, после чего совершил жесткую посадку. В результате посадки разрушились фюзеляж и плоскости крыльев. На борту было 14 человек. Различные травмы получили 7 пассажиров, жертв нет.

Отмечается, что по факту инцидента открыто уголовное производство в связи с нарушением правил безопасности эксплуатации и движения воздушного судна.

В распоряжении ФАН имеются фотографии с места происшествия.

До этого правоохранители предварительно считали причиной инцидента ошибку пилота, но также и не исключали и технические проблемы. Согласно предварительным данным, самолет проходил предполетный осмотр и подготовку, и никаких неисправностей обнаружено не было.