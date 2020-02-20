Сумма взысканных в 2019 году алиментов в России выросла на 2 млрд рублей

Москва, 20 февраля. В 2019 году общая сумма взысканных с должников алиментов составила 17,4 миллиарда рублей, рассказали в Федеральной службе судебных приставов.

Отмечается, что в 2018 году в России было взыскано 15,2 миллиарда рублей долгов. Сумма взысканных алиментов в прошлом году выросла на 2,2 миллиарда рублей.

Как пишет RT, с помощью ограничений на выезд из страны было взыскано 9,7 миллиарда рублей. При этом с помощью ограничений на управление транспортом взыскали 3,6 миллиарда рублей.

Напомним, сумма долгов россиян по алиментам составила 152 миллиарда рублей по итогам 2019 года и достигла рекордного уровня. По сравнению с 2012 годом, общие долги россиян по алиментам выросли почти в восемь раз, при этом число должников стало меньше, чем в 2018 году. На конец 2019 года у приставов находилось более 806 тысяч дел о взыскании задолженности по алиментам. Средняя сумма долга составила 189 тысяч рублей.

Доцент кафедры государственного и муниципального управления РЭУ им. Г.В. Плеханова Максим Соколов рассказал, что всего в России алименты получают 1,5–2 миллиона детей. В среднем на одного ребенка в месяц родитель, проживающий отдельно, выплачивает 7,5 тысячи рублей. По словам Соколова, от уплаты алиментов уклоняется каждый пятый, обязанный помогать в содержании ребенка по решению суда. Эксперт подчеркнул, что большинство неплательщиков пытаются таким образом отомстить бывшей супруге.

В отчете говорится, что в прошлом году ФССП удалось взыскать с должников 52 миллиарда рублей алиментов. По некоторым производствам алименты были взысканы частично. Всего за 2019 год в производстве у приставов находилось 1,6 миллиона подобных дел.