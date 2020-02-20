Еще двое россиян на Diamond Princess заразились коронавирусом. События дня. ФАН-ТВ

Россияне заразились коронавирусом в Японии Коронавирус унес жизни двух пассажиров лайнера Diamond Princess. Среди них нет россиян, но еще у двоих наших соотечественников диагностировали болезнь. В скором времени их доставят в больницу. Об этом сообщили в посольстве России в Японии. Казалось бы, карантин на судне закончился, и туристы могут спокойно покинуть лайнер, но вирус оказался коварнее. Напомним, в морской круиз по Японии на Diamond Princess отправились 3,7 тысяч туристов. Один из них принес на борт коронавирус, который распространился за считанные часы. Путешественникам пришлось провести две дополнительных недели на судне. А вчера карантин закончился, и пассажиры начали покидать лайнер.

Продукты из Китая запретили в России Россельхознадзор запретил ввозить в страну посылки с продуктами из Китая. По словам специалистов, это поможет предотвратить распространение коронавируса и африканской чумы свиней. Под запретом мясные деликатесы из КНР. В том числе и в заводской упаковке. Также продукты нельзя провозить в ручной клади и багаже. Еще раньше российские ретейлеры начали отказываться от поставки овощей и фруктов из Китая. Теперь эти продукты закупают у наших производителей, а также у предприятий Марокко, Израиля и Турции.

Жесткая посадка Ан-2 Семь человек пострадали при жесткой посадке самолета Ан-2. ЧП произошло в Магадане. При взлете воздушное судно не смогло набрать высоту и упало с 10 метров. В это время на борту находилось 14 человек. Все они выбрались из самолета самостоятельно. Пострадавшие наблюдаются медиками, их жизни ничего не угрожает. По предварительной версии, причиной жесткой посадки могла быть ошибка пилота. Все подробности происшествия предстоит выяснить следователям, они возбудили уголовное дело.