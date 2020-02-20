Полина Диброва показала мужа после микроинсульта и рассказала о его состоянии

Москва, 20 февраля. Жена телеведущего Дмитрия Диброва Полина рассказала, как ее супруг чувствует себя после микроинсульта. Соответствующий пост она опубликовала на своей странице в Instagram.

«Состояние Дмитрия стабильное <…> Некоторое время пробудет в больнице», — написала Диброва.

Также она рассказала, что привезла мужу банджо, чем очень порадовала супруга. В подтверждение Полина Диброва опубликовала фото с улыбающимся телеведущим, держащим музыкальный инструмент.

Супруга Дмитрия Диброва поблагодарила всех за поддержку и отметила, что они с мужем чувствуют любовь и заботу. Она сообщила, что сейчас телеведущий отдыхает и восстанавливается после микроинсульта, передает телеканал «360».

Напомним, 17 февраля Диброва экстренно госпитализировали из кинотеатра «Октябрь». У журналиста случился приступ на премьере фильма Егора Кончаловского «На луне», сообщает НСН. Дибров упал на пол в кафе кинотеатра, этот момент попал на видео.

Сначала предполагалось, что причиной госпитализации Диброва стала эпилепсия, однако позднее врачи диагностировали у телеведущего микроинсульт. Ранее представитель журналиста Табриз Шахиди сообщил, что Дибров пробудет в больнице от семи до десяти дней, передает «Царьград». По словам Шахиди, ведущий самостоятельно передвигается, хорошо питается и поддерживает связь с родными.