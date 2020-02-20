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ВСУ трижды за сутки обстреляли поселки ЛНР

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ВСУ трижды за сутки обстреляли поселки ЛНР

Луганск, 20 февраля. Вооруженные силы Украины (ВСУ) три раз за сутки нарушили режим прекращения огня, обстреляв населенные пункты Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом сообщили журналистам в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Отмечается, что под обстрелы попали районы поселков Логвиново, Нижнее Лозовое и Березовское. Украинские военные вели огонь из минометов и станкового противотанкового гранатомета (СПГ).

Во вторник, 18 февраля, Народная милиция ЛНР сообщила, что киевские военные нанесли массированный удар по населенным пунктам республики с целью эвакуировать погибших диверсантов, которые пытались проникнуть на территорию поселка Голубовское.

Напомним, гражданская война на Украине началась в апреле 2014 года после государственного переворота в стране. Донецк и Луганск, не желая подчиняться незаконно пришедшему к власти правительству, объявили о независимости и отделении. В ответ киевские власти начали так называемую антитеррористическую операцию против республик Донбасса. Внутриукраинский конфликт пытаются урегулировать также на минской площадке в рамках встреч контактной подгруппы, но Киев регулярно нарушает минские договоренности.

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