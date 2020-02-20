Обвиненная в хранении наркотиков Бочкарева показала, как воспитывает детей

Москва, 20 февраля. Актриса из ситкома «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева опубликовала забавное видео со своей дочкой в Instagram.

Многие думают, что дети известных людей ни в чем не нуждаются или вовсе купаются в изобилии и вседозволенности. Но актриса Наталья Бочкарева продемонстрировала, что своих отпрысков она не балует.

«Большие дети — большие расходы. И не только потому, что у них больше потребностей, но и потому, что маленьким ты сам покупаешь все, что нужно. Большие имеют свои собственные дополнительные пожелания и, что самое главное, умудряются их правильно преподносить», — пишет в Instagram знаменитость.

Как утверждает Бочкарева, она из тех родителей, которые поощряют детей за выполнение заданий. В том числе и материально. По ее словам, раздача денег детям просто так ничего хорошим не закончится.

«Их нужно обязательно заслужить! Только тогда уже будучи взрослыми наши пока еще дети поймут, что у них есть цена не только на бумажке», — считает Бочкарева.

Актриса воспитывает двоих детей от первого брака: 12-летнего сына Ивана и 11-летнюю дочку Марию. Известно, что ее союз с юристом просуществовал 7 лет.

Недавно стало известно, что попавшая осенью в громкий скандал с наркотиками Наталья Бочкарева тайно вышла замуж и обвенчалась с личным ассистентом. Актриса была замечена на премьере фильма «Джентельмены» с неким мужчиной. Сообщается, что его зовут Роман и он новый муж Бочкаревой. Согласно информации от друзей актрисы, она вышла замуж еще в прошлом году за своего личного помощника в школе актерского мастерства. Но сама звезда сериала «Счастливы вместе» не спешит подтверждать свой новый статус, и пока не делала никаких заявлений.