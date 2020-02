Обвиненная в хранении наркотиков Бочкарева показала, как воспитывает детей

Большие дети - большие расходы???????? И не только потому, что у них больше потребностей, но и потому, что маленьким ты сам покупаешь все, что нужно, а большие имеют свои собственные дополнительные пожелания и, что самое главное, умудряются их правильно преподносить???? ⠀ Не могу устоять, хоть иногда сама с собой и борюсь, когда, к примеру, даю детям определенные задания, после выполнения которых они заслуженно могут получить вознаграждение☝???? ⠀ Считаю, что, если раздавать деньги просто так, ничего хорошего из этого не получится. Их нужно обязательно заслужить! Только тогда, уже будучи взрослыми, наши, пока ещё дети, поймут что у них есть цена не только на бумажке. ⠀ А как вы воспитываете детей? Часто даёте им на карманные расходы? Поделитесь своими методами. Очень интересно???????????? ——— #натальябочкарева #бочкарева #мамаидочь #мирвкоторомяживу #бочкаревавтикток #attention #nb #nataliabochkareva #bochkareva #motheranddaughter

