Военные армии Сирии нашли склады и штабы боевиков недалеко от Алеппо

Алеппо, 20 февраля. Военные правительственной армии Сирии нашли к северу от Алеппо в освобожденном об боевиков районе вырезанные в скалах склады и штабы участников «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в России). Об этом сообщил журналистам полковник армии САР Рами Маувас.

По его словам, из обнаруженного штаба контролировалась вся деятельность боевиков в районе. В штаб вел тоннель, через который могла проехать крупная военная техника или большегрузы. Маувас затруднился ответить на вопрос, сколько могло уйти времени на создание этого центра.

«Сколько они все это копали — сказать трудно, но, вероятно, работы были проведены 4-5 лет назад. Они тут оборудовали себе полностью все: у них тут был даже интернет, связь была организована с помощью раций и с выходом на спутник», — уточнил офицер.

Напомним, вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой «Исламское государство»1 (запрещена в России) в Сирии и Ираке. На сегодняшний день сирийские власти занимаются политическим урегулированием, восстановлением инфраструктуры, возвращением беженцев. В некоторых районах республики продолжаются зачистки от боевиков.

1 Организация запрещена на территории РФ.