Коронавирус нашли еще у двух россиян с карантинного лайнера в Японии

Токио, 20 февраля. Коронавирус COVID-2019 диагностирован еще у двоих граждан России с круизного лайнера Diamond Princess, сообщает российское посольство в Японии.

«В результате проведенной японскими медиками проверки коронавирус диагностирован еще у двоих граждан РФ», — сообщает посольство России в Токио.

Отмечается, что инфицированные россияне будут госпитализированы. На данный момент их состояние нормальное, течение болезни проходит без ярко выраженных симптомов.

Ранее сообщалось, что на корабле Diamond Princess появились первые жертвы вируса — мужчина и женщина в возрасте старше 80 лет.

Также недавно стало известно, что на корабле подхватил вирус россиянин из Иркутска Валерий З. Он был госпитализирован и сейчас находится в стабильном состоянии.

Согласно последним данным, от последствий коронавируса скончались более 2 тыс. человек.