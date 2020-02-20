Песков рассказал, как соперники играют против Путина в хоккей

Москва, 20 февраля. Соперники во время матча с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным играют так, чтобы не травмировать друг друга и лидера страны, и абсолютно нормально, что никто не хочет получить травмы. Об этом рассказал журналистам в четверг пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Да​​​. Это абсолютно нормально», — сказал Песков, отвечая на вопрос РИА Новости, на самом ли деле хоккеисты на матче с Путиным играют осторожно.

В последний раз Путин публично выходил на лед 7 февраля в рамках товарищеского поединка на Красной поляне в Сочи. Тогда российский лидер и его белорусский коллега Александр Лукашенко сыграли за одну команду.

Путин, который в течение долгих лет увлекается хоккеем, обычно выходит на лед в свитере под номером 11. Президент России играет в так называемой Ночной хоккейной лиге, которая была создана зимой 2011 года по его задумке. Ключевыми задачами Ночной хоккейной лиги являются привлечение взрослых граждан к спорту, популяризация в стране этой игры и формирование хоккейного любительского сообщества, объединяющего все субъекты России.