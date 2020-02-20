ГИБДД и приставы объединят силы в борьбе со злостными неплательщиками штрафов

Москва, 20 февраля. ГИБДД активно взялась за автолюбителей, которые в течение последних 2 лет не оплатили больше тысячи штрафов. Содействие в наказании нарушителей окажут приставы, сообщает «Коммерсантъ».

Отмечается, что инспекторы ГИБДД будут передавать данные о нарушителях судебным приставам, а те будут арестовывать транспортные средства должников.

ГИБДД и Федеральная служба судебных приставов (ФССП) решили скоординировать действия, после смертельной аварии в центре Москвы. Виновником ДТП оказался злостный неплательщик штрафов.

Согласно статистике МВД, более 70 автолюбителей и 180 юрлиц на территории Российской Федерации более тысячи раз нарушили ПДД и проигнорировали штрафы. Еще более 10 тыс. автовладельцев и более 3 тыс. юрлиц не оплатили от 100 до 1000 штрафов за нарушение правил дорожного движения.

Ранее заместитель руководителя дирекции фото- и видеофиксации Центра организации дорожного движения Москвы Егор Чернов выступил с инициативой ввести в Российской Федерации систему штрафных баллов для водителей, нарушающих ПДД.