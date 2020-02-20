Украинку не эвакуировали из Ухани из-за собаки

Ухань, 20 февраля. Киевские власти отказались эвакуировать из Ухани украинку с собакой, об этом сообщила сама девушка у себя в Instagram.
Как сообщает Анастасия З. ей изначально не позволили эвакуироваться вместе с питомцем. Затем она все-таки добилась разрешения попасть домой вместе со своей собакой Мишей, но при условии, что будут соблюдены все санитарные нормы. Девушке стоило колоссальных усилий собрать все необходимые бумаги и подать их в посольство Украины. Однако потом дипведомство начало ее игнорировать, и утверждать, будто «китайская сторона не дает разрешения». Но оказалось, что ее документы не были никуда переданы.
«То есть, посольство документы никуда не передало, а от своего лица мне отказали в эвакуации. Ранее они мне звонили и уверяли, что в отказах виноваты любые другие люди, китайская сторона, но не они», — жалуется Анастасия.
Девушка говорит, что в Ухани действует множество ограничений касаемо перемещения по городу. По ее словам, без специального пропуска нельзя даже покинуть свой жилой комплекс или пойти в магазин. Анастасия не знает, как получить специальные бумаги. По ее словам, украинское посольство ей никак не содействует.
Мои старания попасть с Мишей домой и результат ???? Как вы уже знаете, ранее посольство мне дали отказ на эвакуацию вместе с собакой. После чего я стала давать интервью, связываться с МИД, МАППУ. Посольство со мной связались и разрешили эвакуироваться с собакой но при условии, если все будет соответствовать с санитарными нормами. Поскольку я нахожусь в Ухань, где все закрыто и передвижения по городу уже невозможны, только на специальной машине у которой есть разрешение, а такую машину найти и забронировать поездку можно через правоохранительные органы. Я нашла одну единственную ветеринарную которая мне помогла, люди из Гуанчжоу собирали и передавали мне документы посылкой. Я нашла вчера машину, собрала все документы и забрала клетку для ее перевоза, отправила все документы в первой половине дня в посольство. Мое сообщение и вопросы про собаку они игнорировали. После чего сотрудник и представитель от посольства Украины мне позвонил и сказал что я с собакой эвакуироваться не могу. Уверял что китайская сторона отказала. Мы связались с МИД, они прислали письменный ответ, где было написано, что они имеют старый набор документов и они, даже, были не в курсе, что я собрала все документы и подала их в посольство. Тоесть, посольство документы никуда не передали, а от своего лица мне отказали в эвакуации. Ранее они мне звонили и уверяли, что в отказах виноваты любые другие люди, китайская сторона но не они. Но как оказалось, они просто издевались все это время надо мной, получив документы, их никуда не предоставили. Сегодня, поскольку не улетела, я пыталась пойти в магазин за продуктами, с начала меня не выпускали из дома, так как вышли новые правила и из жилого комплекса люди не могут выходить и заходить даже по пропускам. Связались с полицией и объяснили что я не улетела а продуктов нет, они дали разрешение поехать в магазин. Все бы хорошо но и в магазин меня не впустили, нужны документы и пропуски, который я не знаю где достать, посольство тоже отказалось проинформировать в этом вопросе. Я купила возле дома в небольшом магазине что смогла и ушла домой. Как будет развиваться эта ситуация дальше, не знаю. Надеюсь что скоро все закончится и попаду домой с Мишей ????
Отмечается, что дипведомство в итоге пообещало перепроверить документы Анастасии и дать комментарий.
Ранее заместитель министра Виктор Ляшко заявлял, что украинцы с симптомами ОРВИ не будут допущены для эвакуации из Китая на родину.
Напомним, что 18 февраля Украина все-таки выслала самолет за своими гражданами. Данные о том, где они сейчас находятся, не распространяют, чтобы избежать паники среди местного населения.