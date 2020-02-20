Украинку не эвакуировали из Ухани из-за собаки

Ухань, 20 февраля. Киевские власти отказались эвакуировать из Ухани украинку с собакой, об этом сообщила сама девушка у себя в Instagram.

Как сообщает Анастасия З. ей изначально не позволили эвакуироваться вместе с питомцем. Затем она все-таки добилась разрешения попасть домой вместе со своей собакой Мишей, но при условии, что будут соблюдены все санитарные нормы. Девушке стоило колоссальных усилий собрать все необходимые бумаги и подать их в посольство Украины. Однако потом дипведомство начало ее игнорировать, и утверждать, будто «китайская сторона не дает разрешения». Но оказалось, что ее документы не были никуда переданы.

«То есть, посольство документы никуда не передало, а от своего лица мне отказали в эвакуации. Ранее они мне звонили и уверяли, что в отказах виноваты любые другие люди, китайская сторона, но не они», — жалуется Анастасия.

Девушка говорит, что в Ухани действует множество ограничений касаемо перемещения по городу. По ее словам, без специального пропуска нельзя даже покинуть свой жилой комплекс или пойти в магазин. Анастасия не знает, как получить специальные бумаги. По ее словам, украинское посольство ей никак не содействует.

Отмечается, что дипведомство в итоге пообещало перепроверить документы Анастасии и дать комментарий.

Ранее заместитель министра Виктор Ляшко заявлял, что украинцы с симптомами ОРВИ не будут допущены для эвакуации из Китая на родину.

Напомним, что 18 февраля Украина все-таки выслала самолет за своими гражданами. Данные о том, где они сейчас находятся, не распространяют, чтобы избежать паники среди местного населения.